"Ciaran: Disastro Agricolo nella Valdera e nella Piana di Pontedera"

Ciaran ha inevitabilmente causato danni anche all’agricoltura. I problemi più gravi si sono concentrati da Rosignano alla zona della Valdera. Critica la situazione a Pontedera e Collesalvetti (qui due torrenti hanno invaso terreni seminativi). Un disastro per le aziende che non avevano terminato la raccolta delle olive. Ora molti produttori dovranno farsi carico di risistemare i terreni e le coperture delle loro serre o dei tetti. I danni sono ingenti. "Se i terreni vengono abbandonati perché non c’è reddito e gli agricoltori decidono di migrare altrove - spiega Mauro Cavallini, direttore Cia Etruria – è ancora più facile che la pioggia torrenziale scivoli a valle investendo tutto quello che trova non essendo frenata dai terreni coltivati".