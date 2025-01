Chiuso il sottopasso di San Romano per un allagamento: "Non c’entrano le piogge, colpa delle fognature di Acque"

Sotto un altro scroscio d’acqua il sottopasso di San Romano è tornato lentamente a riempirsi fino ad essere nuovamente chiuso. Un altro episodio ieri mattina ha interessato l’infrastruttura che, per motivi di sicurezza, è stata nuovamente transennata. "Non c’entrano le piogge - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -, siamo purtroppo di fronte ad un problema più consistente che riguarda la fognatura e che deve risolvere Acque che ne è responsabile. Al primo posto per noi c’è la sicurezza dei nostri cittadini, pertanto abbiamo deciso subito per la chiusura, non appena abbiamo notato che il livello di acqua era tornato a salire. Insieme a questo, abbiamo subito scritto ad Acque sollecitando un intervento urgente e risolutivo perché non è più accettabile che si debba interrompere la circolazione così di frequente, creando non pochi disagi alla popolazione".