Chiuso il cimitero per tre giorni Sversamenti e maleodoranze La giunta: "Il Comune è parte lesa"

di Luca Bongianni

Per tre giorni il cimitero comunale di Ponsacco è rimasto chiuso per "ripristino igienico sanitario". Nei giorni scorsi erano stati avvertiti non solo odori sgradevoli ma è stata denunciata anche la fuoriuscita di liquidi da alcuni feretri nell’ala nuova del camposanto. Quindi subito la chiusura del cimitero ed i lavori, iniziati mercoledì e poi per necessità protratti nelle giornate di giovedì e venerdì, per l’apertura straordinaria di un loculo in modo da constatare la corretta integrità del feretro e comunque per ripristinare le condizioni igienico sanitarie della zona.

Da stamani, assicura l’amministrazione comunale, il cimitero sarà riaperto. Intanto arriva la denuncia da parte della lista civica Insieme Cambiamo Ponsacco. "Assistiamo ad una gestione a dir poco disastrosa del nostro cimitero – dice il consigliere comunale Federico D’Anniballe – non bastavano i furti di fiori, vasi, luci votive, parti di lapidi, oggetti sacri, annaffiatoi negli armadietti e i ben noti problemi di mancanza di intimità dei visitatori sulla parte nuova per l’assenza del muro di cinta, adesso a questi si aggiungono problemi di carattere igienico sanitario per la fuoriuscita di liquidi dai feretri".

La lista civica ha presentato anche un’interrogazione su questo tema. "Visto che tale problema si era già ripresentato, ci siamo sentiti in dovere di sollecitare una soluzione all’amministrazione per dare ai ponsacchini delle risposte – scrive la lista – Da qui ha preso le mosse la nostra interrogazione. Occorrono maggiori controlli e una più oculata gestione del cimitero senza dovere arrivare, come è accaduto in questi giorni, alla chiusura, cosa che i cittadini che ogni giorno fanno visita ai cari defunti, stanno soffrendo notevolmente".

Arrivano rassicurazioni da parte dell’amministrazione comunale ponsacchina. "Conosciamo il problema, e possiamo dire che riguarda una parte specifica e limitata del nostro cimitero, l’ufficio è già al lavoro per capirne le cause – spiegano gli amministratori della giunta guidata dal sindaco Francesca Brogi –. Chiaramente l’ente è parte lesa e si rivarrà nei confronti di chi si dimostrerà responsabile di tale problematica, visto che i materiali utilizzati sono stati tutti certificati e autorizzati dai fornitori sulla base delle normative vigenti. Comprendiamo il disagio che vivono i familiari e faremo il possibile per superare questa criticità. Domani (oggi), sabato 19 agosto, il cimitero sarà regolarmente aperto secondo i consueti orari".