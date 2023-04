Chiusa per sei mesi La provinciale finisce "ko" Due ponti da sistemare

di Gabriele Nuti

La sistemazione e il consolida[EMPTYTAG]mento di due ponti sulla strada provinciale 48 "del Montevaso" non sono più rinviabili. Così la provincia di Pisa ha messo in cantiere i lavori e dal 2 maggio, per sei mesi, la strada tra Casciana Terme e Chianni dovrà essere chiusa. I ponti si trovano al chilometro 1+700 e al chilometro 2+000. La Provincia ha affidato una completa valutazione di tutti i ponti al Dipartimento di Ingegneria civile dell’Università di Pisa.

"E le due infrastrutture sulla 48 sono risultate in non ottimali condizioni di stabilità e di conservazione – le parole del presidente Massimliano Angori – Nel 2021 furono attuate delle limitazioni di traffico con istituzione di sensi unici alternati. A seguito dell’assegnazione di risorse ministeriali, nel 2021 avevamo destinato 650.000 euro per il superamento delle criticità dei due ponti. La progettazione è stata conclusa nel maggio 2022, ma a causa del caro materiali, l’importo dei lavori è salito a 806mila euro. Grazie alle ulteriori risorse ministeriali è stato possibile indire la procedura di gara dei lavori. Abbiamo avviato un dialogo e confronto con le associazioni di categoria e le istituzioni interessate dalla questione locali. Cercheremo di scorciare i tempi di lavorazione, come chiesto in riunione anche dalle associazioni di categoria e ferme restando la disponibilità della ditta, e di far andare avanti il cantiere anche di sabato".

I sindaci di Casciana Terme Lari e Chianni, Mirko Terreni e Giacomo Tarrini, ringraziano la provincia "per le operazioni messe a punto per questi interventi di manutenzione alle infrastrutture e per il confronto istituzionale" e, comprendendo "gli inevitabili disagi, che però con la collaborazione di tutti gli enti saranno ridotti al minimo", chiedono "pazienza alla cittadinanza nella convinzione che una volta ultimato questo investimento contribuirà a migliorare il nostro territorio".

Il ponte al chilometro 1+700 vedrà "l’incatenamento dei due muri andatori opposti nella zona di maggiore altezza lato Chianni, il consolidamento, mediante risarciture e intonaci armati, della muratura dell’arco in mattoni e del muro di spalla in pietra, congelando la geometria attuale dell’arcata e, infine, l’adeguamento funzionale al livello del piano viabile aventi anche lo scopo di eliminare le infiltrazioni meteoriche nei rilevati. Per eseguire il consolidamento delle fondazioni è necessario lo svuotamento del rilevato". Abbattimento e ricostruzione in cemento armato di un muiro per il ponte al chilometro 2+000. "La stabilità del rilevato stradale sarà inoltre migliorata dall’incatenamento al livello del piano stradale con soletta in cemento armato", conclude la Provincia.