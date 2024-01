Chiacchierata ironica tra Lucia Poli e Pino Strabioli

Sabato 20 gennaio, alle 21, il teatro Persio Flacco ospita lo spettacolo ‘’Lectio magistralis, ma non troppo’’, di Alt Academy. Protagonisti due giganti del mondo dello spettacolo, che ne firmano anche la regia: Lucia Poli e Pino Strabioli. Poli sarà sul palco del Persio Flacco insieme a Pino Strabioli con Lectio Magistralis, ma non troppo, il racconto di un’educazione sentimentale: l’esperienza del teatro. Strabioli interroga Poli sulla sua lunga avventura di palcoscenico. Una chiacchierata irriverente, ironica, in cui alcuni testi sedimentati nel tempo affiorano, trovano una nuova forma nella struttura del momento, e riaffiorano anche i ricordi delle persone che hanno contato nella storia di una vita: maestri, incontri fortunati, collaborazioni e sodalizi, che sono intervenuti a modificare e arricchirne il percorso. Prezzi dei biglietti: platea primo e secondo ordine, prezzo intero 18 euro, ridotto per soci Unicoop Firenze16 euro. Per il terzo e quarto ordine, intero 14 euro, ridotto soci Unicoop 14 euro, bambini sotto gli 8 anni, 8 euro. Il botteghino è aperto giovedì e venerdì dalle 17 alle ore 19. Il sabato dalle 10:30 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà un’ora prima dell’evento