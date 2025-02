Chi vuol gestire la Casa torre Toscano?

VOLTERRAIl Comune di Volterra avvia un’indagine di mercato al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di apertura, visita turistica e sorveglianza dell’immobile Casa Torre Toscano per la stagione turistica che si spalma nel triennio 2025–2028. Oggetto dell’avviso (le domande per partecipare e il bando sono sul sito del Comune, la scadenza è il 25 febbraio) è il servizio di apertura, accompagnamento per visita turistica e sorveglianza, unicamente durante l’orario di apertura al pubblico, per il periodo aprile–novembre da questo anno al 2028, di Torre Toscano, con il seguente orario: mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre e in eventuali altri periodi previamente concordati con l’amministrazione comunale, nei giorni di sabato, domenica, festivi, prefestivi e eventi come da calendario dell’amministrazione comunale e su richiesta della stessa, dalle 11 alle 19. Nei mesi di luglio e agosto tutti i giorni dalle 11 alle 19. Gli operatori che trasmettono la manifestazione di interesse sono invitati a presentare l’offerta tramite la piattaforma Start.

L’affidamento del contratto di servizio sarà disposto a favore del soggetto che avrà offerto la maggiore percentuale di corresponsione all’ente sul prezzo unitario del biglietto stabilito a 3 euro, rispetto a quella del 30% a base di gara. In caso di parità di offerte si procederà mediante sorteggio.

L’avviso è rivolto alle associazioni che non hanno scopo di lucro, iscritte all’albo comunale dell’associazionismo, che hanno la presenza nel proprio statuto di attività analoghe con quelle oggetto dell’avviso. La manifestazione di interesse all’affidamento del servizio deve essere presentata all’indirizzo pec [email protected]. L’importo presunto di incasso dalla bigliettazione di Torre Toscano è di 15 mila euro annui.