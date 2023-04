"Chi è contro il referendum teme la democrazia"

di Ilenia Pistolesi

Il progetto di un Comune unico che ingloba Peccioli e Lajatico prende il via stasera con la prima assemblea pubblica al teatro di Orciatico alle 21.

Sindaco Renzo Macelloni, scatta il viaggio verso il referendum popolare. Da dove germoglia l’idea di un unico municipio?

"Già nel ‘97 la visione era limpida. E partiremo proprio dall’analisi di quanto accaduto da allora in poi in Valdera, accendendo un faro sui vari tentativi di razionalizzazione della macchina della pubblica amministrazione, vedi Unione dei Comuni, che non hanno traguardato gli obiettivi fissati. Anzi, le Unioni si sono dimostrate sovrastrutture che hanno solo appesantito l’apparato burocratico".

E questa è la doverosa premessa. Ma come si svilupperà l’intero percorso di fusione dei due municipi?

"E’ giusto dire che per Comuni più piccoli è arduo stare da soli e la fusione rappresenta una svolta, oltre allo sblocco di problematiche. Ma urge un’altra precisazione".

Prego.

"Il referendum è la massima espressione democratica, sarà il voto dei cittadini a decidere se avviare o meno una fusione. Quindi, e ora mi riferisco ai detrattori e in particolare al costituendo comitato, dire no al referendum significa essere in totale antitesi all’idea di democrazia".

Il costituendo comitato non vuole il referendum?

"Esatto. E’ questo il nodo cruciale in questo momento, in questa fase. E’ una posizione che ritengo assurda. E non è questione opinabile. Essere contrari a un referendum è quanto più di antidemocratico vi sia. Strano che a tenere una posizione simile sia addirittura un ex sindaco (il riferimento è a Fabio Tedeschi, ex primo cittadino di Lajatico, ndr). Evidentemente chi è contrario al referendum si squalifica da solo e è mosso dalla paura del voto che sarà espresso dai cittadini. Reputo altresì assurdo che un comitato non ancora costituito si arroghi il diritto di avere più titolarità di due consigli comunali. Ripeto, e lo dico come un mantra. Chi non vuole il referendum è fuori dai perimetri della democrazia".

Cosa verrà spiegato durante gli incontri pubblici che si svolgeranno fra Peccioli e Lajatico?

"Intanto ciò che ho detto prima, ovvero l’analisi di quanto accaduto in Valdera dal ‘97 a oggi. E il supporto dei cittadini sarà fondamentale nello stilare il progetto del Comune unico. In ogni assemblea le due comunità potranno esprimere le proprie percezioni, idee, mettere in luce i problemi amministrativi. Il percorso con i cittadini servirà a mettere a punto un progetto su cui discutere e andare al voto referendario. Ogni suggerimento sarà accolto e come amministrazioni comunali spiegheremo durante le assemblee i vantaggi, anche immediati, che potranno sbocciare da un Comune unico Peccioli-Lajatico".