Cerimonia Onore a chi ha dato lustro al paese

Lajatico celebra il valore del tempo donato alla collettività. In occasione della tradizionale Fiera paesana, il sindaco Fabio Tedeschi e tutta l’amministrazione comunale di Lajatico ha dedicato un momento solenne e sentito al riconoscimento di coloro che, con generosità e impegno, hanno trasformato il proprio tempo in valore per il benessere della collettività. Con questo spirito ha preso vita l’intitolazione della Sala consiliare ad Angiolino Pacchi. In una cerimonia emozionante, alla presenza di familiari, amici e numerosi cittadini, è stata intitolata la sala al compianto Angiolino Pacchi, sindaco di Lajatico dal 1964 al 1995. "Un gesto che onora la sua lunga dedizione alla guida del paese e ne preserva la memoria nel cuore istituzionale della comunità", ha detto l’amministrazione comunale. Nell’occasine sono stati conferiti riconoscimenti di merito alla Misericordia di Lajatico, fondata nel 1973, e alla Fratres, attiva dal 1974. Entrambe le realtà rappresentano pilastri del volontariato locale, con oltre mezzo secolo di servizio costante e altruista a favore del bene comune, e un ringraziamento sentito è stato rivolto a tutti i volontari.

Tra i momenti più toccanti, il riconoscimento al cittadino Michele Ripanucci, che tre anni fa, durante il grave incendio a San Giovanni Val d’Era, intervenne spontaneamente e con mezzi propri per contenere le fiamme che minacciavano le abitazioni. Un esempio concreto di coraggio e senso civico.

La Fiera paesana di quest’anno si è distinta non solo per la sua atmosfera festosa, ma per aver messo al centro valori fondamentali come la dedizione, la solidarietà e il rispetto per chi opera silenziosamente per il bene di tutti. "Lajatico ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità viva, riconoscente e che nella sua unita può esprime qualcosa di unico", conclude l’amministrazione comunale.