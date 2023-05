Cerimonia dei diplomi Festa per 96 studenti

La festa dei diplomi è uno degli appuntamenti più attesi per gli studenti dell’istituto superiore "Carlo Cattaneo" di San Miniato: la cerimonia della consegna dei diplomi, quest’anno dedicata a chi ha conseguito la maturità nell’anno scolastico 2021-22 si terrà questo sabato, alle 10 nell’auditorium Credit Agricole di piazza Bonaparte a San Miniato. La consegna riguarderà i quattro indirizzi della scuola di via Catena: turistico, chimico, amministrazione e relazioni internazionali, per un totale di 96 studenti “convocati”. Alla cerimonia parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni locali, realtà imprenditoriali e associative del territorio, oltre al dirigente scolastico Salvatore Picerno. Durante l’evento saranno proiettati dei filmati per rivivere i momenti più belli del passato anno scolastico e la mattinata si concluderà con un aperitivo di saluti. "Sarà anche quest’anno una kermesse in cui saranno protagonisti le ragazze e i ragazzi del Cattaneo e gli insegnanti", dice Picerno.