Cerbaie, tra droga e degrado "Riaprite i sentieri abbandonati"

E’ una guerra per la legalità che passa su più fronti. Non solo quello, fondamentale, che vede un susseguirsi di operazioni da parte di tutte le forze dell’ordine contro lo spaccio di droga alle Cerbaie. Ma anche quello per riportare dentro il polmone verde la vita. "Vanno riaperti i sentieri abbandonati – scrive il comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie –. Noi abbiamo chiesto e fatto tutto ciò che era giusto fare. Attendiamo le altre associazioni e i politici locali". "Siamo un’associazione no profit e se questi sentieri non dovessero essere riaperti – è l’attacco – siamo pronti a chiedere aiuto ai tutti quei cittadini che intendono darci una mano, sia fisicamente che economicamente". Tornare a far vivere alla popolazione quest’area, significa un altro passo per strapparla di mano a chi l’ha trasformata in un market della droga.