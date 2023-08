Cerbaie, nuovo blitz anti droga Un altro sequestro di cocaina

COMPRENSORIO

Nuovo giro di vite delle forze dell’ordine nel bosco della droga sulle colline delle Cerbaie. L’operazione è avvenuta nei giorni scorsi. L’intervento ha permesso agli agenti impegnati nell’uscita di controllare oltre 70 veicoli. Tra questi sono emersi un sequestro di quattro dosi di cocaina, una segnalazione alla Prefettura e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a varie sanzioni per mancato rispetto del codice della strada.

L’intervento ha visto impegnati 18 agenti, di cui 2 di Altopascio, 3 di Castelfranco di Sotto, 3 di Santa Croce sull’Arno, 2 del Servizio Associato Valdinievole Ovest e 8 dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, a dimostrazione dell’importante collaborazione non solo tra comuni ma anche tra province diverse, per cercare di arginare un fenomeno, quello dello spaccio, sempre più trasversale. Il bosco delle Cerbaie è "attenzionato ormai da mesi, in particolare dopo le decisione assunte nelle ultime riunioni dei comitati interprovinciali per ordine e la sicurezza. I blitz si sono susseguiti con cadenza incalzante ed hanno visto alternarsi militari della Fiamme Gialle, pattuglie dell’Arma dei carabinieri, agenti della Polizia di Stato anche a cavallo e, come nei giorni scorsi, agenti della polizia municipale di più comandi territoriali dei Comuni interessati alla grande area boschiva che è un polmone verde, purtroppo, infettato dal mercato degli stupefacenti. Nel corso delle operazioni sono stati smantellati numerosi bivacchi di spacciatori.

C. B.