Cerbaie libere dalla droga, il Comitato prepara altre manifestazioni

L’impegno continua. In cantiere ci sono altre manifestazione. "Non molliamo la presa, neanche davanti alle aggressioni", dice Marco Nicoletta (nella foto), presidente del comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie. Dopo la manifestazione a Galleno, il comitato sta preparando quelle sul versante Santa Croce e Castelfranco: i percorsi autorizzativi, sono in corso e probabilmente tra maggio e giugno ci saranno altri eventi per sensibilizzazione la popolazione. "Vogliamo restituire Le Cerbaie alle nostre comunità e tra i cittadini troviamo attenzione e adesioni", ribadisce Nicoletta. Il comitato cresce a suon di oltre cento adesioni al mese: "Questo vuol dire che nella cittadinanza c’è voglia di sicurezza – chiude il presidente – e di riappropriarsi di un territorio meraviglioso che è stato trasformato in un market della droga. I pusher sembra che considerino questa terra zona loro, ma non è così".

C. B.