Cerbaie, deferito uno spacciatore

Spacciatore denunciato dai carabinieri di Castelfranco durante uno dei tanti controlli nei boschi delle Cerbaie. E’ successo sabato notte quando una pattuglia dei militari dell’Arma ha notato un uomo sbucare improvvisamente dalla boscaglia e salire a bordo di un’auto. Atteggiamento che ha insospettivo i carabinieri che hanno deciso di intimare l’alt al conducente della vettura per controllare sia lui che l’altro appena salito. Ed è stata una decisione giusta visto che in possesso dell’uomo uscito dal bosco sono stati trovati 6 involucri di sostanza stupefacente (hashish) per un peso complessivo di 12 grammi e 615 euro in contanti di vario taglio. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga alla competente autorità giudiziaria.