C’era una volta il palio in paese. L’incontro per ricordare il passato

Un palio, le bandiere, i cavalli e i fantini. Sfide antiche che ancora oggi ci parlano di una Toscana divisa in contrade e colori. L’associazione culturale il Chiassino ha organizzato per sabato 13 gennaio alle 17 una conferenza per parlare di palio, di quelli esistenti e di quelli che c’erano una volta e che oggi non ci sono più, come quello del piccolo paese di Castelnuovo. Condurrà la serata la storica medievalistica Maura Martellucci per un appuntamento dal titolo: "Palio… non solo Siena". "Un documento datato 1797 e conservato nell’archivio storico di Pomarance – raccontano dall’associazione culturale – attesta che in occasione della natività della Beata Vergine Maria, l’8 settembre, si correva, a Castelnuovo, il palio. Ecco Maura ci parlerà di questo e ci porterà alla scoperta dei pali attraverso i secoli. L’incontro soddisferà curiosità e ci farà conoscere un pezzettino di storia locale e sconosciuto a molti di noi. Sarà con noi anche il sindaco Alberto Ferrini, esperto appassionato di storia locale".

Un modo per puntare la lente d’ingrandimento verso fatti e curiosità del passato sconosciute alla maggior parte delle persone, togliere la polvere dai documenti dei secoli scorsi, rileggere per riscoprire ciò che accadeva nei nostri paesi in un tempo lontano dal nostro. Un tema caro all’associazione che propone l’evento e che organizza durante il corso dell’anno numerose iniziative per promuovere e parlare di storia, per portare avanti le tradizioni, i personaggi e i luoghi che hanno lasciato un segno a Castelnuovo e non solo. L’appuntamento è quindi sabato 13 gennaio alle 17 nella sede dell’associazione culturale il Chiassino in piazza del Plebiscito a Castelnuovo di Val di Cecina.