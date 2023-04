Centrosinistra unito in "Fare Insieme". Faraoni: "Carli sarà la mia vice"

SANTA MARIA A MONTE

Il centrosinistra unito e compatto in "Fare Insieme" – coalizione civica sostenuta da Pd, Italia Viva, Azione, Partito Repubblicano, Sinistra Italiana e Sinistra Civica – ha presentato al teatro Comunale la lista dei candidati al consiglio comunale per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio. E’ stata Patrizia Faraoni, candidata alla carica di sindaco, a condurre la serata alla presenza dell’assessora regionale Alessandra Nardini, del consigliere regionale Andrea Pieroni, di tanti sindaci e amministratori di centrosinistra del comprensorio del Cuoio e della provincia. Tante le persone presenti nella sala dell’ex cinema di piazza della Vittoria.

Questi i componenti della lista e le loro professioni che ieri non avevamo reso note: Silvia Carli (52 anni avvocato), Fabiana Balducci (50, infermiera), Cinzia Boggia (60, pensionata ex dipendente comunale), Carlotta Caciagli (22, studentessa universitaria), Daniela Carlotti (64, pensionata ex funcionario dirigente associazione di categoria), Enzo Caroti (70, artigiano), Elisa Eugeni (48, impiegata amministrativa), Gianluca Filomena (38, operatore turistico), Gloria Lazzeri (56, professore associato), Marco Madonia (33, studente universitario), Antonio Milite (43, ingegnere libero professionista), Francesco Petri (30, lavoratore autonomo), Giada Quiriconi (34, stutentessa universitaria di psicologia), Sara Rosi (29, insegnante), Fausto Solomita (47, vigile del fuoco), Alessandro Vanni (46, commercialista).

"Devo ringraziare in primo luogo Silvia Carli che, se vinciamo, sarà la mia vice e alla quale chiederò per prima supporto e aiuto – le parole di Patrizia Faroni – Da noi non esiste competizione ma consapevolezza della grande responsabilità. A breve presenteremo il programma per i cinque anni di governo. Faremop una campagna elettorale fra la gente con l’obiettivo di spiegare che noi abbiamo un progetto per il futuro e chi ci darà fiducia lo farà per una squadra".