Centrodestra, rebus quasi risolto. Altini verso la nuova candidatura

Due, tre giorni ancora. E il quadro politico sanminiatese in vista delle elezioni amministrative di giugno, troverà una sua prima completezza. Il centrosinistra schiererà il sindaco uscente Simone Giglioli che ha dovuto passare sotto il varco delle primarie per ottenere la candidatura per il bis dopo che il Pd aveva scelto di voltare pagina. Ha preso il largo, inoltre, l’esperienza di Vita Nova che si è presentata, schiera Lucio Gussetti, e conta già sostegni carichi si significato: Manola Guazzini, forte dell’esperienza di CambiaMenti, militanti di Fratelli d’Italia e della Lega (anche consiglieri comunali) che hanno scelto di spogliarsi dell’appartenenza per sostenere il progetto civico. Mancano poche ore, e anche il centrodestra scioglierà tutte le riserve. Un nome circola con insistenza come candidato sindaco, quello di Michele Altini che alle amministrative del 2019 portò per la prima volta dal dopoguerra il centrosinistra al ballottaggio. Potrebbe essere lui il candidato di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega.

Altini, sarà così?

"Non ci sono elementi, ad ora, per dire che il candidato sindaco sarà io. Nei mesi scorsi questa disponibilità l’avevo data. Poi si sono susseguite molte valutazioni. Tuttavia non posso neanche escludere a priori che non sarà così: due o tre giorni e sarà tutto chiaro".

Il centrodestra ci sarà alle amministrative di giugno?

"Sì, indubbiamente. Questo mi sento di affermarlo".

Una prima valutazione della primarie del centrosinistra

"Non cambiano il quadro politico esistente prima del voto. Certo il sindaco in carica non ne esce rafforzato. Anzi. Merita una riflessione anche la bassa affluenza alle urne: poca roba rispetto a quelle del 2009, tanti, tantissimi meno".

Elezioni importanti quelle di giugno: per voi ci sono opportunità in più, numeri alla mano. Giusto?

"Sì, tutto dipende da come si muoverà l’elettorato moderato".

Vita Nova è il nuovo soggetto in corsa. Quali rapporti pensa che il centrodestra potrà avere con la lista di Gussetti?

"Rapporti cordiali. E’ chiaro che il nostro avversario non è Gussetti ma il centrosinistra. E lo stesso credo che valga per Vita Nova: il candidato da sconfiggere sarà Simone Giglioli".

Centrodestra unito e compatto?

"I presupposti ci sono. E’ quello che mi auguro.

Carlo Baroni