Centrodestra, mossa a sorpresa: "Valutiamo un nostro candidato. Da qui è un appello trasversale"

Il duello potrebbe sfilarsi dal testa a testa tra il sindaco uscente Giacomo Santi e la candidata della Coalizione Civica Francesca Giorli. Perché negli ambienti del centrodestra rumoreggia sempre più forte il desiderio di camminare per conto proprio. Ma la partita è ancora aperta su tutti i fronti. "Il nostro è un appello alla Volterra migliore - esordisce Marco Costanzi, alla testa di Centrodestra Volterra - Il centrodestra per Volterra non si è tirato fuori dalla sfida per l’elezione del nuovo sindaco".

E come vi state muovendo?

"Stiamo valutando insieme agli iscritti e simpatizzanti della nostra area politica di centrodestra, se presentare un terzo candidato espressione della nostra area politica, che faccia un appello all’unità politico-sociale per permettere a Volterra di uscire da un’ ultra decennale crisi lavorativa e demografica. Per questo auspichiamo un patto per Volterra senza veti e steccati politici che non hanno fatto altro che danneggiare Volterra e i suoi cittadini per l’interesse dei pochi che ne hanno beneficiato in questi decenni".

Cosa ne pensa di Santi e Giorli, gli attuali candidati?

"Per ora nessuno dei candidati a sindaco ha messo Volterra davanti agli interessi di pochi, pertanto vedremo se nei prossimi giorni sarà accolto il nostro appello trasversale. Altrimenti la discesa in campo del terzo candidato a sindaco sarà inevitabile, come già successo in elezioni precedenti dove sono stati presenti anche quattro candidati".

Lei è stato uno dei fondatori, lustri fa, della lista civica Uniti per Volterra che portò l’ex sindaco Marco Buselli alla prima vittoria.

"Era un civismo trasversale, e non apartitico. Sono due sfaccettature diverse. Ricordo che andai a dialogare con Rifondazione Comunista. E io vengo dal centrodestra e resto in questo perimetro. Ai civici dico che smettano di far finta di non aver governato. Lo hanno fatto per dieci anni. E, per la compagine civica, aggiungo: il civismo esca dalla demagogia del veto apartitico. Perché è utopia. E’ irreale. Essere trasversali è un conto, mostrarsi apartitici è demagogico. Il civismo è un contenitore perfetto, ma in cui devono convergere tutte le forze della società civile, inclusi i partiti".

E cosa pensa della candidatura del sindaco uscente Santi?

"Fare alleanze con partiti che in città hanno solo il nome ma non bacino di voti, non so che passi avanti potrà portare alla candidatura del sindaco uscente. Il centrosinistra dovrebbe sganciarsi dall’essere ostaggio dei soliti noti e aprirsi, oltre gli steccati. Altrimenti la capitale della cultura avrebbe avuto ben altri risvolti. Effetti che, di fatto, non si sono tradotti in qualcosa di tangibile e positivo con il titolo. A Volterra il ‘’Partitone“ non esiste più e il Pd non ha più una maggioranza bulgara. Lo dicono anche gli esiti delle elezioni 2019, quando Santi vinse grazie alla divisione delle liste civiche".

Quindi, è pronto a fare una lista di centrodestra?

"Siamo pronti a un patto per Volterra, come fu alle origini della lista civica. Una lista trasversale, senza porre veti ai partiti. Vediamo cosa accadrà".

Mai con Santi?

"Per natura politica no ma, ripeto, serve un cambiamento storico dall’una e dall’altra parte".