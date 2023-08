Centrodestra e larghe intese Fratelli d’Italia detta la linea "I programmi prima dei nomi"

I perimetri di possibili alleanze elettorali da costruire, nel solco dell’identità del partito, e stiamo parlando di Fratelli d’Italia. Ma scrutando un orizzonte che si rivolge anche al mondo delle larghe intese. Per intenderci, la costola volterrana del partito della premier Giorgia Meloni pensa a una linea che compatti l’intero centro destra, non escludendo sodalizi nel nome di un civismo trasversale. Fratelli d’Italia, per bocca del suo leader di zona Pedro Bessi, delinea una cornice programmatica puntellando gli elementi fondanti delle idee da presentare agli elettori per le elezioni amministrative 2024. Niente nomi di candidati al momento, FdI vuole costruire il suo manifesto di idee.

"Prima dei nomi di papabili candidati a sindaco, concentriamoci sui programmi - esordisce il coordinatore di FdI Bessi - ovviamente è basilare unire tutto il centro destra in vista delle prossime amministrative. Ma con un occhio attento a un civismo trasversale e possibili alleanze".

Si riferisce alla Coalizione Civica di Moschi e Benini?

"Sì, ma ripeto, prima delle convergenze, vengono i programmi. E al contempo siamo aperti a progetti trasversali di stampo civico".

E quali sono i punti salienti su cui si concentrerà Fratelli d’Italia?

"Inizio dal turismo. Volterra ha bisogno di un turismo che sia più consapevole".

Si spieghi.

"Il turismo mordi e fuggi o quello di massa non lascia energie. La città deve catalizzare viaggiatori che approfondiscono ogni suo contesto, partendo dalla bellezza, dalla storia e dalla cultura che sono architravi che danno emozioni. Un turismo che si immerge e si interessa al territorio, che recepisce quanto Volterra può dare e che lascia qualcosa di importante per il territorio. Del resto, turismo e cultura sono i pilastri della nostra economia. E qui si innesta un secondo focus fondamentale". Quale?

"Il lavoro. Ci sono imprenditori strozzati dai cordoni della burocrazia e dalla concorrenza sleale. E serve più attenzione e tutela a ciò che abbiamo, al nostro artigianato, vedi l’alabastro, alle nostre risorse naturali, e penso al sale. Ai prodotti artigianali in generale, da difendere e rilanciare con forza. Questo deve fare chi amministra".

Infine, quali sono le idee per la sanità?

"Abbiamo un ospedale che è fondamentale e servono maggiori attenzioni e un salto in avanti per valorizzare i reparti e le nostre eccellenze in campo sanitario".

Ilenia Pistolesi