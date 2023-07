Centro Tardo Medioevo Rinnovate le cariche Baldini resta presidente

ll Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo ha provveduto al rinnovo delle cariche. Nel Cda risultano eletti come consiglieri: Luca Danti docente al Cattaneo di San Miniato, il Alessandro Frosini, già preside dello stesso istituto scolastico, Alessandro Mancini, archieetto. Sono state riconfermate, come presidente, la professoressa Laura Baldini e vicepresidente Luana Mazzoncini. Rinnovato anche il collegio dei sindaci revisori, con la riconferma a presidente di Luciano Benvenuti e membri Alessandro Spadoni, e Luigi Giglioli. La Presidente, Laura Baldini, ringrazia, a nome di tutte le componenti, l’architetto Francesco Fiumalbi e la dottoressa Meri Gattari per il contributo costruttivo, la competenza, la tenacia con cui hanno lavorato, rispettivamente, alla piena riuscita delle iniziative e all’esercizio del controllo amministrativo-contabile.