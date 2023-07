Centro prelievi Apre laboratorio per le analisi

Apre un laboratorio analisi. Lo annuncia il sindaco Alberto Lenzi. "Ho appreso con soddisfazione – spiega il primo cittadino – che la ‘Organizzazione e Gestione di servizi Sanitari Bonini & co srl’ e la Fondazione Madonna del Soccorso hanno raggiunto un accordo di collaborazione. L’intesa consentirà di attivare nei locali della Fondazione, in piazza San Lorenzo, un laboratorio di prelievi e analisi che garantirà ai cittadini la possibilità di fruire di prestazioni complementari a quelle già offerte dal servizio sanitario pubblico, che non sempre sono immediate". L’amministrazione di Fauglia – ricorda Lenzi – "si è prodigata per reperire locali idonei ad accogliere questo tipo di servizio e di prestazioni". Inoltre l‘apertura del Centro prelievi di piazza San Lorenzo "è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno nella tutela della salute dei cittadini".