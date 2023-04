Centro medico e futuro "Il Comune non ascolta"

Il Centro Medico di Ponte a Egola – dopo anni di polemiche – sta per trovare una sistemazione diversa dall’attuale, che continuerà a garantire la fornitura di servizi indispensabili alla popolazione, e forse troverà collocazione in un’area abbastanza accessibile alla popolazione anziana. "Ma se a una soluzione positiva si arriverà, ciò avverrà senza alcun merito dell’amministrazione comunale – attacca CambiaMenti – che ha rifiutato di intervenire con lo strumento della convenzione, come noi avevamo proposto nel 2020, ha fatto respingere dalla maggioranza una mozione con cui proponevamo di sostenere l’associazione che gestisce il centro medico nella trattativa col proprietario dei locali per arrivare, se possibile, a uno sblocco della questione della messa a norma". "In quell’occasione ci fu garantito un generico impegno a intervenire nei confronti dei soggetti privati coinvolti – conclude manola Guazzini – . Ma a quanto ci risulta niente è stato fatto in nessuna delle due direzioni da noi indicate".