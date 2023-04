"Cento anni fa il nonno iniziò accogliendo i barrocciai"

Un traguardo importante: la trattoria, bar e tabacchi “Da Nilo“ di Fornacette ha appena festeggiato i primi 100 anni di attività. Un locale storico che è stato premiato con una targa dal vicesindaco di Calcinaia Flavio Tani, che ha consegnato il riconoscimento alla titolare del locale, Silvia Barsotti. Grandi festeggiamenti per un’attività che si è tramandata di generazione in generazione, arrivando fino all’attuale titolare, che ha ereditato la trattoria aperta dal nonno. Il secolo di attività ha visto sfilare, domenica scorsa, tanti clienti, il vicesindaco, e l’intera famiglia di Barsotti. E durante i festeggiamenti è arrivata anche una pergamena, scritta da un camionista e cliente, che ha ripercorso l’intera storia della famiglia che ha aperto l’attività con il nonno di Silvia, Gino, che dopo la Grande Guerra ebbe una medaglia d’onore e la licenza per aprire un tabacchino. "E’ grande la soddisfazione – spiega Barsotti – 100 anni fa mio nonno aprì il tabacchino, poi con la nonna iniziarono a dare da mangiare ai barrocciai di passaggio. Non ci siamo più fermati e ancora, oltre alla trattoria, conserviamo l’attività di tabacchi e un punto alimentari. E’ un onore portare avanti l’attività di famiglia".

ip