Centauro travolto e ucciso Senza patente al volante di un’auto non assicurata Condannato a 30 mesi

di Carlo Baroni

Un processo rapido, con rito abbreviato e un terzo di sconto della pena. Due anni e mezzo di reclusione per omicidio stradale aggravato è la condanna inflitta dal gup di Pisa Giuseppe Laghezza a Baskim Zuka, 22 anni, di Pontedera, assistito dagli avvocati Marco Meoli e Tiziana Mannocci. Il pubblico ministero Giancarlo Dominijanni aveva chiesto due anni di reclusione. Il giovane era alla guida dell’auto che impattò con lo scooter su quale viaggiava Giuseppe Venezia: procedeva ad alta velocità, oltre essere senza assicurazione e guidata, appunto, da un 20enne senza patente.

Una velocità – da quanto accertato nelle indagini – che sarebbe stata ben superiore al limite consentito sulla strada del sinistro mortale sull’Arnaccio (tra Santo Stefano a Macerata e Cascina), il 14 luglio 2021 , nel quale Venezia, dipendente dei mercati ortofrutticoli di Livorno, perse la vita. Un impatto tremendo, alle 11.30 del mattino, che sbalzò dalla sella Venezia scaraventandolo contro un albero e poi in un fosso. Secondo quanto era emerso relativamente al sinistro la Yamaha di Venezia, quando venne tamponata dall’auto, avrebbe viaggiato ad una velocità compresa nei limiti imposti.

L’auto invece sarebbe andata ad una velocità tale da rendere

impossibile al centauro anche di prendere contezza del mezzo

ed eventualmente attuare una manovra per non essere centrato. Un politrauma devastante compatibile con l’incidente, che compromise praticamente tutti gli organi vitali, fu individuata dalle indagini medico legali come la causa della morte istantanea del 62enne di Cascina. Alla guida dell’auto c’era, appunto, il 20enne di Pontedera che viaggiava senza patente e con l’auto priva di assicurazione. L’automobilista si fermò dopo l’impatto e cercò subito di prestare soccorso alla vittima, per poi lasciarsi andare, davanti al dramma della morte, ad un pianto dirotto.

Ai vigili urbani di Cascina, intervenuti per rilievi e accertamenti, il 20enne disse che proprio quella mattina stava andando alla motorizzazione di Pisa per avviare le pratiche necessarie per prendere il documento di guida. I familiari della vittima (moglie e cinque figli) sono assisti dagli avvocato Roberto Nocent e Luisa Rita Sacheli. I legali di parte civile – invocando una pena severa – hanno sottolineato al giudice come in tutto questo tempo non ci sia stato nessun avvicinamento tra l’imputato – condannato ad una provvisionale di 22 mila euro per ciascuna delle partivi civili costituite – e la famiglia, neanche una lettera di scuse.