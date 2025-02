Cenaia, big match a Castelnuovo. Tutte le partite della giornata

Nella parte alta della classifica il Cenaia di mister Sena si reca in trasferta a Castelnuovo Garfagnana. Una partita di alto profilo visto che entrambe le squadre in questo momento viaggiano appaiate in piena lotta per i play off. I verdi arancioni del Cenaia vengono da un pareggio interno con la Sestese mentre invece il Castelnuovo ha collezionato quattro sconfitte nelle ultime quattro giornate di campionato. La compagine garfagnina scenderà in campo con la voglia di tornare a far crescere la sua classifica. Pertanto il Cenaia sarà chiamato a dare una risposta convincente. "Purtroppo avremo delle assenze importanti – dice il responsabile comunicazione della società – due assenti per squalifica, Rossi e Puccini, ma anche Quilici è in forse. Cercheremo di portare via un risultato positivo".

Partita importante anche per i Mobilieri Ponsacco che ospitano il Montespertoli. Dopo aver raccolto nove punti nelle ultime tre partite la classifica dei rossoblù è tornata a respirare ma ora è decisivo dare continuità a questa striscia positiva di risultati. Il Montespertoli viene da un pareggio interno con il Certaldo ma, nonostante tutto, rappresenta sempre un avversario da prendere con le molle, da non sottovalutare, anche se nelle ultime partite ha avuto un andamento molto altalenante. Quella odierna per la squadra ponsacchina è un passaggio quasi decisivo nel suo cammino in campionato. Una potenziale vittoria consentirebbe ai Mobilieri di avvicinarsi sensibilmente al Montespertoli che, al momento, lo precede in classifica, ma soprattutto farebbe fare ai rossoblù un bel passo in avanti nella rincorsa per uscire dalla zona di pericolo dei play out.

In ottica salvezza anche la partita che si giocherà a Santa Croce tra i locali della Cuoiopelli e i Fratres Perignano ha la sua bella importanza. Dando per scontato che i biancorossi locali, vista la loro situazione di classifica, non ci staranno a fare la vittima sacrificale, come hanno dimostrato anche nelle ultime gare, la partita sarà giocata a viso aperto.

"Sarà per noi difficile e complicata – dice il ds dei Fratres Perignano Ragoni – occorre interpretarla bene. La Cuoiopelli, non avendo niente da perdere, giocherà con la mente libera, noi dovremo liberarci dalla paura di sbagliare. E’ una di quelle partite a rischio che, se riesci a sboccarla subito puoi avere la strada spianata altrimenti diventa tutto più difficile". Per i Fratres il difensore Mogavero non sarà recuperabile. Inizio delle partite ore 14.30.

Pietro Mattonai