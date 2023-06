Cena in vigna per l’Emilia Montescudaio è solidale

Si spalanca un ponte di solidarietà fra il borgo collinare di Montescudaio e le popolazioni dei territori dell’Emilia Romagna, in ginocchio per l’alluvione che ha devastato varie zone della Regione qualche settimana fa. Montescudaio è in prima linea con tre eventi in sette giorni a sostegno dell’emergenza alluvione in Emilia-Romagna. Il primo evento si è svolto sabato 10 giugno alla Tenuta La Macchia: la cena in vigna, alla quale ha partecipato anche la sindaca Simona Fedeli, in occasione della quale metà del ricavato è stato devoluto in beneficenza per l’alluvione, appunto, dell’Emilia-Romagna. Venerdì 16 giugno altro appuntamento, organizzato questa volta dalla Polisportiva Il Fiorino: alle 20 cena solidale con prenotazione obbligatoria al numero 349 1688794. Il terzo evento è previsto per domenica 18 giugno, con una cena di beneficenza in piazza organizzata e promossa dall’associazione Gemellaggio Montescudaio. Location sarà via della Madonna, davanti alla sede del Comune. Dalle 19.30 in poi sarà possibile gustare il menù solidale al costo di 20 euro: pappardelle al cinghiale o penne al pomodoro, grigliata mista, insalata di pomodori oppure fagioli, dolci, vino acqua. È gradita la prenotazione al numero 0586 651631. "Il ricavato della cena – spiega Enrico Fedeli, appena rientrato dall’Emilia Romagna dove si è recato per aiutare la popolazione, restando nelle zone colpite dall’alluvione per due settimane – sarà devoluto all’associazione Shahrazad di Conselice per l’acquisto di materiale scolastico da destinare ai bambini residenti nelle zone alluvionate. Anche la sede dell’associazione è stata travolta dall’acqua ed è un dei primi interventi che mi hanno visto impegnato in prima persona, arrivato sul posto per dare una mano. Anche la cena di domenica, alla quale sarò presente, vuole raccogliere fondi per sostenere un progetto concreto dedicato ai più piccoli".