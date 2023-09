Cena in stradaper Energie sociali

Prosegue il ricco calendario di eventi all’interno del progetto Energie sociali. Domenica 17 settembre arriva, grazie alla Pro Loco Fabbrica, la cena in strada 2023. Dalle 19:45 l’associazione vi aspetterà per il consueto appuntamento nel quale la cena si svolgerà portando cibo e stoviglie da casa. Mentre la Pro Loco allestirà i posti a sedere per tutti i partecipanti. Alle 21:30 è prevista proiezione del lungometraggio "Il nostro passato, energia per il futuro". Una raccolta di immagini e racconti dei fabbrichesi per rivivere tutti insieme le manifestazioni che hanno caratterizzato gli anni Ottanta e Novanta.