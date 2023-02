Cena e un incontro per il Collettivo Gkn

Il Collettivo della Gkn, l’azienda di Firenze da anni alle prese con il rischio chiusura e perennemente in lotta sindacale, sarà stasera al circolo La Perla di Montecalvoli per una cena e un incontro di "iniziativa a sostegno della loro lotta per il lavoro e la dignità umana". Costo della cena 15 euro (prenotazione obbligatoria al 347 7676394). Dopo che un paio di anni fa si era aperto uno spiraglio sul futuro del lavoro e dell’occupazione, con l’intervento di Qf che aveva rilevato l’ex sede fiorentina di Gkn, ora il dramma si è ripresentato in tutta la sua gravità con la richiesta del proprietario Qf, Francesco Borgomeo, di mettere in liquidazione l’azienda. Le istituzioni, a cominciare dal sindaco Dario Nardella, si sono subito mosse. E, proprio oggi, al ministero ci sarà un incontro.