Celebrazioni calviniane. Il programma

PONTEDERA

Prosegue il percorso legato alle celebrazioni calviniane a Pontedera, partite lo scorso ottobre in occasione del centenario dalla nascita del grande scrittore, con tutta una serie di appuntamenti che hanno avuto come location la biblioteca Gronchi e che hanno coinvolto oltre 40 classi di tutto il Villaggio Scolastico, con le Camminate calviniane. Il Cantiere 100 Calvino evolve adesso nel progetto Calvino in città intrecciando il libro Marcovaldo ai luoghi della cittaÌ di Pontedera. Per rendere il testo pluridimensionale verrà utilizzato il multimedia storytelling, mescolando la narrazione con la fotografia, l’illustrazione, il teatro e i social media. Il personaggio letterario di Marcovaldo, operaio della ditta Sbav, diventerà cittadino "immaginario" di Pontedera, con la sua storia di industria e operosità, riportando nelle strade le storie semplici, ricche di poesia e meraviglia. In questa seconda fase il progetto si aprirà alla cittadinanza. ll 22 e il 29 maggio, dalle 18 alle 20, sono in programma due incontri al Villaggio Piaggio, nel parco Suor Ilaria Meoli, per la costruzione partecipata di una performance sul testo Marcovaldo. La partecipazione sarà libera e adatta per qualsiasi età. Non è richiesta nessuna competenza particolare, ma solo la voglia di vivere in maniera poetica e artistica i luoghi della città.

La performance avrà poi luogo il primo giugno durante una passeggiata che, dal Villaggio Piaggio, raggiungerà la biblioteca Gronchi dove sarà inaugurata l’esposizione di una selezione delle fotografie di Lorenzo Bruni, che vedranno protagoniste Pontedera, con gli attori Silvia Bruni e Luigi Petrolini e le illustrazioni di Massimo Bernacchi relative al progetto di multimedia storytelling.