Cecchini pronta per il terzo mandato: "Con passione e più consapevolezza"

Abbraccia la sfida del terzo mandato per i primi cittadini dei Comuni fino a 15 mila abitanti, la sindaca di Capannoli Arianna Cecchini che ieri ha annunciato la sua candidatura tris: "Dal momento in cui la proposta di legge è stata sul tavolo, sono stata inondata da richieste, telefonate e messaggi di comuni cittadini che mi hanno chiesto di proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso in questi anni – scrive Cecchini – Una strada fatta di solidarietà, di equità, di investimenti per Capannoli e Santo Pietro Belvedere, una strada fatta di strette di mano, di abbracci, di sguardi nel periodo della pandemia. Per tutti questi cittadini, per quelli che in silenzio mi e ci hanno sostenuto in questi anni, per le persone che mi e ci hanno criticato ed aiutato a migliorare, ho deciso che in occasione delle prossime elezioni di giugno sarò di nuovo candidata a sindaca del nostro Comune. Con la stessa passione di sempre, con ancora più consapevolezza delle difficoltà quotidiane di ognuno, con un ulteriore bagaglio di esperienza".

Momento di riflessione, invece, per altre fasce tricolori, vedi Mirko Terreni (Casciana Terme-Lari), Giacomo Tarrini (Chianni), Simona Fedeli (Montescudaio), Renzo Macelloni (Peccioli), il quale preferisce restare nel perimetro di un no comment. Da capire anche cosa accadrà a Castelfranco, già al lavoro sulla candidatura del vice sindaco Federico Grossi. Qui, in virtù del nuovo provvedimento del governo, il nodo sarà sciolto nelle prossime settimane. Nessuna ricandidatura per Thomas D’Addona (Crespina-Lorenzana) e per Marco Gherardini (Palaia), che hanno già annunciato il proprio passo indietro. Per quanto concerne Lajatico, già dopo l’esito nefasto del sì alla fusione con Peccioli, il sindaco Alessio Barbafieri aveva fatto trapelare la volontà di non ricandidarsi. Insomma, il via libera del governo alla candidatura tris nei Comuni fino a 15 mila abitanti e allo stop dei limiti di mandato nei Comuni più piccoli, lascia in un limbo ancora molti sindaci, vuoi perché il semaforo verde da Roma si accende a pochi mesi dalle elezioni, vuoi perché alcune fasce tricolori, si ritrovano a gestire ogni tipo di problema e fardello.