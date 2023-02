Cecchini: "La rotatoria artistica parlerà di ambiente e innovazione"

CAPANNOLI

Arrivano da tutta Italia i dieci artisti finalisti del concorso d’arte promosso dal Comune di Capannoli. Nelle giornate di ieri e di venerdì si è svolto un cantiere “sul campo“ per studiare il contesto della rotatoria che ospiterà una delle loro opere. Venerdì e sabato il gruppo ha incontrato i tecnici del Comune, la sindaca Arianna Cecchini (nella foto con il gruppo di artisti) e la comandante della polizia municipale.

"Abbiamo ragionato insieme sul concetto di arte per questo territorio – ha detto la prima cittadina – partendo dalla tradizione e da Villa Baciocchi fino al valore che l’arte ha oggi. Abbiamo ripercorso insieme la prima edizione di Rotondarte del 2008 con l’opera “Tunnel nel tempo“ installata sulla rotatoria che porta a Santo Pietro grazie anche alla presenza di chi l’ha ideata. Ogni artista ha esposto il proprio progetto e insieme ai tecnici abbiamo parlato di manutenzione e materiali. Il tema di questa seconda edizione parla di argomenti importantissimi come ambiente e innovazione. Argomenti che ogni artista potrà interpretare a piacimento".

Una commissione ha scelto i dieci finalisti arrivati in questi giorni a Capannoli. Adesso, dopo lo studio del contesto, ognuno di loro potrà rivedere il proprio bozzetto per il progetto definitivo da sottoporre alla votazione popolare.

L’opera sarà poi installata all’interno della rotatoria posta tra via Montale, via Togliatti, via Gramsci e la strada per Forcoli, porta di accesso a Capannoli per chi proviene dalla superstrada FI-PI-LI e quindi dalla strada Fila.

L’ultima fase del bando prevede la realizzazione di una mostra pubblica dei bozzetti dei dieci progetti. Infine ci sarà la nomina del vincitore del concorso d’arte e la successiva installazione dell’opera.

Sarah Esposito