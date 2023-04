Ccn al sindaco "Lavoriamo per il decoro"

CASTELFRANCO

"Le nostre richieste si basano sulla necessità di avere un centro storico più accogliente e decoroso. Siamo convinti che attraverso la collaborazione e il gioco di squadra potremo avviare un percorso che permetterà di rivedere una Castelfranco bella e riqualificata, proprio a partire dall’impegno e dalla volontà dei singoli imprenditori e commercianti di investire e credere nelle proprie attività". L’ha detto Paolo Marinari, presidente del Ccn di Castelfranco, al termine dell’incontro con il sindaco Gabriele Toti, il vicesindaco Federico Grossi e l’assessora al commercio Ilaria Duranti insieme ai dirigenti di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli e Luca Favilli. Presenti per il Ccn anche i vicepresidenti Valentina Bonfanti, Chiara Pistolesi e Davide Fluvi. "Il rilancio del commercio nel centro storico di Castelfranco non può prescindere da una leale collaborazione con l’amministrazione comunale, che ringraziamo per la disponibilità e la volontà di condividere un percorso comune – afferma il presidente con delega al territorio Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli – Castelfranco è una realtà ricca di attività che chiedono misure e interventi concreti per valorizzare il centro storico ed aumentarne l’attrattività e la fruibilità".