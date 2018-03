Pontedera, 24 marzo 2018 - Disavventura a lieto fine per una cavalla a Treggiaia, frazione di Pontedera: la cavalla è rimasta incastrata nel box usato per il trasporto mentre era diretta al vicino centro ippico "Lo scoiattolo". In pratica, il carrello sul quale veniva trasportata ha parzialmente ceduto e una zampa è fuoriuscita mettendo a rischio l’incolumità dell’animale che è rimasto ferito in modo lieve. Per farla uscire dal box la cavalla è stata addormentata da un veterinario e poi adagiata per terra in attesa del normale risveglio dopo l'anestesia. Quindi è stata rimessa in piedi. Sul posto, per le operazioni di recupero dell'animale, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno richiesto l'intervento della polizia municipale per la chiusura della strada.