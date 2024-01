Catanese verso l’Entella. Ma dietro c’è l’Arenzzo

Giornata di movimenti anche ieri in casa Pontedera. Dal club è arrivata l’ufficialità del passaggio di Samuele Angori (2003) alla Reggiana via Empoli, società che ne detiene il cartellino e che lo aveva girato in prestito in estate. L’esterno sinistro, che era al debutto in Serie C e che grazie alle sue buone prestazioni si è guadagnato la maglia della nazionale azzurra Under 20, lascia la casacca granata (ma quella che indosserà è dello stesso colore) dopo 20 giornate di campionato giocate tutte da titolare per un totale di 1.752 minuti (su un totale di 1.800) venendo sostituito solo 3 volte prima del novantesimo e segnando una rete, la prima nel 4-0 al Rimini. Il direttore sportivo Moreno Zocchi ha già cominciato a muoversi per cercare il sostituto e nella lista dei nomi, oltre ai già citati (ieri) Migliardi (Novara) e l’ex Peli (Ancona) si sono aggiunti quelli di Simone Barsi, classe 2004 che fa parte della primavera dell’Empoli, e di Alessio Rizza, classe 2003, in forza al Cittadella (Serie B) ma anche lui di proprietà dell’Empoli. Il Pontedera ha salutato Angori ringraziandolo "per l’impegno e la professionalità" e gli ha inviato un grosso "in bocca al lupo per il prosieguo della carriera", ma ben presto la società granata potrebbe dover emettere altri comunicati simili. Uno di questi potrebbe riguardare Giovanni Catanese, con 6 reti bomber di squadra.

Sul trentenne "tuttocampista", in scadenza di contratto, c’è il forte interesse dell’Entella, società alla quale il Pontedera potrebbe girarlo subito per monetizzare un’operazione che sembrerebbe ad un passo dal concludersi. Stando però alle voci di qualche ben informato, pare che su Catanese nelle ultime ore sia arrivata l’offerta dell’Arezzo, pronto ad offrirgli, a luglio, due anni di contratto. Questo interesse potrebbe prevalere (e sembra che sia così…) sulla proposta di rinnovo del Pontedera o sull’immediato passaggio al club ligure, soluzione che, come detto, offrirebbe dei vantaggi anche alla società granata. Secondo regolamento, i calciatori in scadenza di contratto come Catanese dopo l’1 febbraio sono liberi di firmare per altre squadre, per cui il Pontedera dovrà cercare di convincere il calciatore ad accettare una delle due soluzioni (trasferimento immediato o rinnovo) prima di vederselo soffiare dall’Arezzo, che così non sgancerebbe un euro. Sempre tutto aperto invece per quanto riguarda la posizione di Francesco Nicastro, sul quale oltre alla Vis Pesaro pare ci sia anche l’interesse della Spal. Infine, sabato 20 gennaio il Pontedera giocherà regolarmente a Cesena e in presenza di pubblico. L’obbligo per il club bianconero di disputare una gara a porte chiuse disposto ieri dal giudice sportivo dopo i fatti di domenica verrà infatti scontato contro la Fermana.

Stefano Lemmi