"Casting nella sede della Coalizione?"

VOLTERRA

Volantini circolati su Facebook in cui si invitano le persone a prendere parte a un casting che si terrà domani nella sede della Coalizione Civica. Il volantino parla di caccia a comparse per una produzione televisiva straniera che si terrà a fine mese in provincia di Firenze con la sede dei provini, in programma come detto domani, nell’attuale quartier generale della Coalizione, "grazie alla disponibilità di Francesca Giorli (nella foto)", ovvero la candidata della coalizione, nonché manager in campo cinematografico. E si scatenano gli avversari elettorali della lista #FareVolterra, che sostiene la candidatura del sindaco uscente Giacomo Santi. "Volterra civica, ovvero un kolossal che dura tutto l’anno o una bufala colossale? - tuona la lista di centrosinistra - Apprendiamo increduli e basiti, ma anche un po’ divertiti, che si stanno organizzando casting per figuranti nella sede della Coalizione Volterra Civica, con tanto di post pubblici nei quali viene espressamente dichiarato che il luogo indicato è la sede della coalizione e si ringrazia la candidata sindaca per la gentile concessione. Ma davvero si pensa di poter strumentalizzare la gente a proprio uso e consumo, offrendo posti di lavoro retribuiti in un luogo dove, allo stesso tempo, si chiedono voti, usando una visibilità effimera a fronte di un consenso politico? Volterra un colossal che dura tutto l’anno o una colossale bufala creata con specchietti per le povere allodole? - conclude #FareVolterra - Troviamo questa cosa di una gravità inaudita e crediamo che non si debba aggiungere altro".