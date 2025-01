Castelfranco, stamani l’installazione. Nuova rotatoria all’incrocio del cimitero

Stamani, giovedì 30 gennaio, a Castelfranco scatta la nuova viabilità nella zona del cimitero per la concomitanza dei lavori di installazione della nuova rotatoria (per il momento provvisoria) che prenderà il posto del semaforo tra via Usciana, viale Europa e via don Botti. "Alle 8.30 verrà spento l’impianto semaforico e verrà posizionata la rotatoria in new jersey – si legge in una nota del Comune – Durante le operazioni di allestimento, che si dovrebbero risolvere in mattinata, la viabilità sarà regolata dalla polizia municipale. Per la sola durata delle operazioni di allestimento del nuovo svincolo, per motivi di sicurezza, sarà anche chiusa al traffico via don Botti. Tutti gli utenti della strada sono tenuti a prestare la massima attenzione. L’intera operazione in caso di maltempo verrà rinviata a data da destinarsi".