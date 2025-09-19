Caso ufficio del giudice di pace. Consumatori diffidano il Comune

Mentre il nodo ed il futuro dell’ufficio del giudice di pace di San Miniato è stato affronatto in un lungo e dibattuto consiglio comunale aperto, lo Sportello del Movimento Consumatori di Santa Croce ha notificato un formale atto di diffida e messa in mora al Comune di San Miniato, "intimando l’immediata riattivazione dell’ufficio chiuso e di fatto inoperativo dal 3 giugno per la mancata assegnazione del personale amministrativo". Lo spiega una nota a firma dell’avvocato Luca Scarselli. "L’ufficio risulta ancora “formalmente” aperto, sebbene di fatto non operativo, chi deve intraprendere azioni legali di sua competenza si trova in un limbo giuridico – rileva il movimento consumatori –: non può agire a San Miniato, né può rivolgersi ad altro Giudice di Pace, data la competenza territoriale esclusiva. Di fatto, l’accesso alla giustizia per molteplici questioni è oggi negato". "È fondamentale ricordare che il giudice di pace è competente per una vasta gamma di controversie che toccano la vita quotidiana: cause per beni mobili fino a 10mila euro, risarcimento danni da incidenti stradali fino a 25mila euro, opposizioni a multe, liti condominiali e dispute relative a immissioni come rumori e fumi – si legge nella nota –. La condotta omissiva del Comune non solo viola il diritto costituzionale di agire e difendersi in giudizio, ma costituisce un palese inadempimento degli obblighi assunti con il mantenimento dell’ufficio, le cui spese, personale incluso, sono a totale carico dell’ente locale come previsto dalla legge". "Con l’atto di diffida, il Movimento Consumatori ha intimato al Comune di San Miniato di provvedere, entro 15 giorni, ad assegnare il personale necessario".