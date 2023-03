Caso Stella Maris, slitta ancora la sentenza d’appello per Cutajar

Ancora un rinvio. Slitta a giugno la conclusione del processo di secondo grado davanti alla Corte d’appello di Firenze a carico del direttore generale della Fondazione Stella Maris, Roberto Cutajar, condannato in tribunale a Pisa nell’ambito della vicenda dei presunti maltrattamenti da parte di operatori dell’ente ai danni di ospiti del centro adolescenti e giovani adulti di Fauglia. Cutajar era finito a giudizio per omessa vigilanza e l’assunzione di personale non adeguatamente formato. Il gup di Pisa Cipolletta, all’esito del rito abbreviato del maggio 2019, aveva condannato Cutajar – un professionista di fama nazionale – a 2 anni e 8 mesi di reclusione (il pm aveva chiesto una pena di tre anni di reclusione). Anche stavolta a far slittare l’udienza, si apprende, la mancata trasmissione di atti prodotti dalla difesa dall’ufficio gip di Pisa alla corte d’appello. Il pubblico ministero – si apprende :– aveva già concluso. Ed hanno già concluso anche le parti civili costitute in giudizio. Manca ancora, per concludere il processo la discussione dei difensori di Cutajar. Si tratta di un processo molto atteso questo in particolare all’associazione dei genitori, Agosm (costituita con l’avvocato Annalisa Cecchetti).

Intanto è sempre in primo grado ed è in corso l’istruttoria dibattimentale il processo sui presunti maltrattamenti nella sede di Montalto della Stella Maris con quindici imputati a vario titolo. L’indagine scattò in seguito alla denuncia di una coppia di genitori di un paziente. Da qui la decisione degli inquirenti, nel 2016, di installare le microspie nella residenza: le intercettazioni andarono avanti per tre mesi. In quelle sequenze c’è, per gli inquirenti, "rappresentato" il capo d’imputazione con cui si è arrivati dall’indagine all’aula penale. Immagini che sono state al centro della prime udienze e sono state mostrate in aula.

Carlo Baroni