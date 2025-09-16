Caso Pd, Pontedera in bilico. Autosospesi in attesa . Venerdì un nuovo vertice

Tutto resta in sospeso in casa del Partito Democratico pontederese dopo il caos che si è scatenato in seguito all’esclusione di Sonia Luca dalle candidature Pd per le prossime regionali. Ogni decisione è rimandata a venerdì sera 19 settembre, quando, al circolo del Romito, è in programma una nuova assemblea comunale a cui è stato invitato il segretario organizzativo nazionale del Pd, Igor Taruffi, stretto collaboratore di Elly Schlein. Nell’ultima assemblea comunale della scorsa settimana il segretario del partito di Pontedera, il sindaco, i membri del Pd della giunta e del Consiglio comunale, così come la quasi totalità dei componenti dell’assemblea, decisero di autosospendersi dal partito, in contrarietà alla decisione presa dai vertici e quindi al veto posto alla candidatura territoriale della Luca. E da quel momento niente è cambiato. Nessuno di questi ha strappato la tessera. L’autosospensione è il blocco a ogni attività politica di partito, come ad esempio l’organizzazione di un banchetto per fare propaganda, la distribuzione di volantini o attività simili. Ma, al momento, resta una presa di posizione temporanea. Ogni tipo di scelta resta da definire, come detto, in sede o in seguito alla riunione del 19 settembre, alla quale dovrebbero partecipare anche il segretario regionale Pd, Emiliano Fossi, e il commissario del Pd di Pisa, on. Vinicio Peluffo. Il Pd pontederese attende spiegazioni rispetto alle scelte fatte in questi giorni e alle prese di posizione riguardo le candidature pisane. Non solo l’esclusione di Sonia Luca, che ha detto di essere in attesa di risposte e giustificazioni, ma anche la scelta di restare con 7 candidati sugli 8 disponibili nella provincia pisana. Restano poi aperte le piste che potrebbero portare a eventuali ricorsi al Collegio di garanzia sulle formazioni delle liste. Insomma ora che il dado è tratto ed ogni decisione sulle candidature è stata presa i vertici nazionali dem dovranno cercare di placare le acque in riva all’Era in vista delle imminenti regionali. Acque che tra i militanti sono ancora molto mosse e che avevano portato anche all’annullamento della Festa dell’Unità di Fuori del Ponte oltre a un forte stato di agitazione all’interno degli iscritti al partito comunale e non solo.