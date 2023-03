Caso di scabbia a scuola: nessun pericolo e lezioni rimaste regolari

"Nessun pericoloe lezioni regolari". L’istituto "Carlo Cattaneo" di San Miniato comunica che si è verificato, nei giorni scorsi, un caso di scabbia tra la popolazione studentesca della scuola. La situazione è stata da subito presa in carico dall’Asl Toscana Centro, la quale ha diramato lo scorso 28 febbraio una prima comunicazione ufficiale a tutti i genitori degli alunni per informarli e tranquillizzarli dell’accaduto.

L’azienda sanitaria, in una seconda nota del Dipartimento di Prevenzione, – spiega una nota della scuola – ha ribadito che "trattasi di malattia non pericolosa e non vi sono motivi igienico sanitari per non proseguire con serenità la normale frequenza scolastica". Dunque il calendario delle lezioni non ha subìto nessuna variazione nel corso della settimana.

Asl e scuola hanno diffuso in maniera congiunta a studenti e genitori informazioni relative alla scabbia, alle modalità di prevenzione e gestione oltre che sulle eventuali azioni da prendere in caso di contatti ravvicinati con il soggetto contraente la malattia. Si ricorda infatti come la scabbia – precisa l’istituto tecnico Cattaneo – , che non comporta rischi per la vita, si diffonda per contatto diretto prolungato pelle a pelle: una rapida stretta di mano o un abbraccio infatti non sono veicolo di trasmissione.

Il servizio di igiene pubblica dell’Asl ha identificato i contatti stretti familiari del caso in questione, individuando la scuola come collettività frequentata. L’azienda sanitaria, infine, si è resa disponibile ad approfondimenti specifici con studenti, genitori e insegnanti qualora ne emergesse la volontà all’interno dei vari “attori” della vita scolastica. Del fatti, ovviamnete, è stato tempestivamente informato anche il sidaco Simone Giglioli