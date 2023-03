Caso del palazzo rosa Il “consiglio“ aperto

PONSACCO

Il consiglio comunale aperto sul palazzo rosa di Ponsacco finalmente si farà. Lo hanno deciso i capigruppo in consiglio comunale, la data è quella del 21 marzo, l’appuntamento è in sala consiliare alle 21.30. Un’assemblea per dibattere pubblicamente su un tema che da anni accende i dibattiti politici della cittadina del mobile. Per ricostruire tutta la vicenda e per aggiornare la cittadinanza sui tempi e i modi degli sfratti in via Rospicciano. Un incontro chiesto a gran voce dalle opposizioni in consiglio e dal Comitato Ponsacco Pacificata che negli ultimi mesi si è occupato a lungo del tema. Costantemente all’ordine del giorno del dibattito pubblico ponsacchino c’è poi la questione sicurezza, tornata sotto i riflettori con l’episodio della rissa al kebab.

"È incredibile la capacità mistificatrice della destra ponsacchina – scrive oggi il Pd locale —. Ogni giorno a parlare di mancanza di sicurezza e quasi quasi si dimenticano che al governo ci sono loro. Ricordiamo che Il presidente del consiglio è la Meloni e che il ministro dell’Interno è Piantedosi. Chi conosce l’abc dell’architettura istituzionale, sa che il ministro dell’interno nomina i prefetti che sono i rappresentanti del governo sul territorio, ovvero i responsabili provinciali della sicurezza e dell’ordine pubblico. I prefetti coordinano l’azione di carabinieri e polizia e quindi sono loro e non i sindaci che decidono come e dove impiegare le forze dell’ordine. Caro il nostro consigliere di FDI Pericle Tecce, se c’è come lei dice un problema sicurezza sul territorio, chi meglio di lei, capogruppo di FDI, ha il dovere di alzare il telefono e di chiamare i suoi referenti politici di livello superiore: Viminale e magari palazzo Chigi?".

S.E.