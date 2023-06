Caso Cosvig interrogazione della Lega

Scatta un’interrogazione regionale a firma Lega sul caso Cosvig. "La scarsa liquidità da parte del Cosvig, dovuta all’unione con Sesta Lab, ha purtroppo comportato, in attesa di concretizzare lo scorporo, la cassa integrazione a rotazione dei sedici dipendenti della società - afferma Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale della Lega, rispetto alla crisi che sta vivendo il consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche - La situazione è quindi molto delicata e pertanto ho predisposto immediatamente un’interrogazione in cui chiedo alla giunta di conoscere per quali motivazioni le procedure inerenti la dismissione del ramo d’azienda Sesta lab e la conseguente trasformazione di Cosvig quale soggetto in house della Regione, si siano rivelate più lunghe e complesse di quanto previsto. Oltre a ciò, intendo sapere se le difficoltà riscontrate nella dismissione abbiano dunque determinato, di fatto, la crisi di liquidità".