Caso Cerretini: "Chiederemo di allungare i tempi"

Non si placa il dibattito politico sulla vicenda Cerretini e la casa a Val di Cava da demolire secondo il Consiglio di Stato. "Fratelli d’Italia e Insieme Cambiamo Ponsacco – scrivono dal Pd ponsacchino – hanno presentato all’amministrazione comunale una proposta da consegnare al Consiglio di Stato in occasione della seduta del 24 agosto. La proposta è condivisibile perché chiede al Consiglio di Stato più tempo per la demolizione, assume però i contorni della farsa se presentata da Tecce e D’Anniballe. Questo per il semplice fatto che ribalta completamente la posizione già espressa sulla vicenda da D’Anniballe solo pochi mesi fa in consiglio comunale". L’accusa è quella di contraddirsi. "Prima – spigano dal Pd – D’Anniballe attaccava l’amministrazione, che a suo giudizio eludeva la sentenza o meglio non la applicava, mentre, sempre a suo dire, avrebbe dovuto demolire immediatamente. Adesso invece la accusa di procedere troppo speditamente. Ci chiediamo se questo è un modo serio di far politica. Prendiamo atto del cambio di posizione, meglio tardi che mai, ma prima serve ammettere di aver sbagliato. Stiano sereni, l’amministrazione chiederà di allungare i tempi della demolizione e pure di accelerare la presa in carico dei ricorsi pendenti".