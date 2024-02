Caso Cecchini, l’affondo di Nardini: "Così si distrugge una comunità"

Il caso-Cecchini e le divisioni del Partito Democratico che hanno agitato Capannoli e l’intera Valdera che si appresta al voto. Sul caso interviene l’assessora regionale Alessandra Nardini che risponde al segretario Pd Bacherotti che si chiedeva: ‘Da che parte stesse l’assessora regionale’. "Di solito – spiega Nardini – parlo negli organismi preposti, ma il Segretario del PD di Capannoli Bacherotti mi chiede sui giornali da che parte sto dell’assurda frattura che lui ha contribuito a creare nel partito, dunque rispondo pubblicamente: sto con le elettrici e gli elettori del centrosinistra di Capannoli che in questo momento sono smarriti e non capiscono perché non si provi a ricomporre, mentre sembra piuttosto che si stia facendo di tutto per far vincere la destra".

Nardini affonda: "Non lo capisco neanch’io. L’ho chiesto a Bacherotti e non ho avuto grandi risposte. Penso che la Giunta Cecchini abbia lavorato bene, che Arianna sia legittimata a correre per un terzo mandato. Con me lo credono in molti, ma non abbiamo mai pensato di imporre questa soluzione di fronte ad altre possibili, abbiamo semplicemente chiesto di dare la parola alle elettrici e agli elettori, con le primarie, con un confronto aperto. Confronto negato".

L’assessora regionale specifica: "Si è deciso di bocciare Arianna e tutta la Giunta con una candidatura esterna. A Santo Pietro e Capannoli si sono tenute due riunioni stracolme di iscritti e simpatizzanti, a cui il segretario comunale e quelli dei circoli PD hanno deciso di non venire, benché invitati. Due incontri da cui è emersa preoccupazione, a cui hanno partecipato persone che hanno fatto la storia del partito a Capannoli definite da Bacherotti vergognosamente fans club di Cecchini". "Non è una questione di legittimità degli organismi – continua Nardini –, né di numeri e regole: è una questione politica. La candidatura di Cionini è stata annunciata a mezzo stampa dopo una prima assemblea priva dei numeri necessari per una precisa volontà politica di rottura, così come è politica la volontà di chiudere alle richieste di ricomposizione e delle primarie, arrivate anche da un documento firmato da oltre 60 persone, tra cui tutti gli assessori della giunta attuale, 3 consiglieri comunali di maggioranza e una di opposizione, 2 ex sindaci".

Da qui un invito: "pubblicamente mi rivolgo ancora a Bacherotti: faccia di tutto per evitare fratture incomprensibili per il nostro popolo, che rischiano di consegnare il Comune alla destra. Le ambizioni e le acredini personali non possono determinare il destino di una comunità.

È poi incredibile che il Segretario provinciale PD non abbia fatto nessun tentativo per ricomporre questa frattura". "Il mio giudizio – conclude Nardini – sulla sua Segreteria è noto e si aggrava ulteriormente alla vigilia di queste amministrative, non solo rispetto a Capannoli, ma in questo caso specifico è più che legittimo il dubbio che questa situazione abbia offerto anche l’occasione di punire posizioni non allineate alla Segreteria provinciale, come quelle espresse da Arianna e da me, per premiarne altre. Non si può distruggere così una comunità da sempre garante di passione politica e buongoverno per ambizioni personali e giochi politici superiori. Ecco da che parte sto: dalla parte di chi chiede di evitare questo disastro".