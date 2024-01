L’ex casello ferroviario diventerà la nuova casa della Croce Rossa

Pontedera, 12 gennaio 2024 – Torna a nuova vita l’ex casello della vecchia linea ferroviaria Lucca-Pontedera nel Villaggio Piaggio, rimasto abbandonato da anni. In questi giorni sono iniziati i lavori di pulizia e messa in sicurezza con l’obiettivo di far diventare questo stabile – con la sua area circostante – la nuova casa della Croce Rossa Italiana di Pontedera. Mattia Belli, assessore ai lavori pubblici, spiega quali sono i piani che l’amministrazione comunale prevede per questo angolo della città. "Con l’intervento di questi giorni prosegue quel percorso avviato con Rfi di gestione delle loro aree nel nostro territorio comunale – dice l’assessore Belli –. Il primo intervento di pulizia fu fatto nel 2020 sia per questo ex casello ferroviario della Lucca-Pontedera che in altre aree perimetrali limitrofe al percorso della ex ferrovia sia in zona Villaggi che Fuori del Ponte o nel tratto tra La Rotta e Montecastello. Come definito nell’assemblea pubblica di fine 2023 insieme alla consulta di quartiere, abbiamo avviato una richiesta ad Rfi di comodato d’uso gratuito dell’area e della struttura da mettere a disposizione della Croce Rossa di Pontedera". Una richiesta supportata naturalmente anche dalla Croce Rossa regionale e nazionale. "Abbiamo ricevuto un primo ‘ok’ informale da parte di Rfi Toscana – fa il punto Belli – un comodato d’uso gratuito per 19 anni ma questo dovrà poi essere meglio definito. Ora la richiesta, dove abbiamo inserito l’abbattimento della struttura esistente con il recupero degli attuali volumi, passa a Rfi nazionale a Roma". La Croce Rossa avrà quindi una struttura di appoggio per ampliare i servizi socio-sanitari e di protezione civile. "Gli spazi che verranno quindi liberati nella Casa del volontariato saranno poi fruibili da altre associazioni del quartiere e della città – chiude Belli – un percorso di medio-lungo periodo ma che può portare ad un’importante riqualificazione di quest’area".

l.b.