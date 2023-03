"Case popolari Solo promesse dalla giunta"

BUTI

"Infissi pericolanti, facciate scrostate, tubature vecchie di oltre quarant’anni, muffa nelle stanze e addirittura un garage con la porta inchiodata con due sbarre di legno e reso inaccessibile da Apes". Questa la situazione che i consiglieri di opposizione di centrodestra Buti al Centro (Monia Buti, Rachele Matteoli, Francesco Lazzerini e il capogruppo Federico Gozzoli) hanno più volte denunciato all’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Arianna Buti e ad Apes su sollecitazione dei residenti delle case popolari della zona del Mantovano. "Ancora una volta dalla giunta solo parole vuote, solo promesse puntualmente non mantenute – dicono i consiglieri di opposizione – È da più di un anno che noi consiglieri di Buti al Centro sosteniamo i residenti delle case popolari del Mantovano nella loro giusta battaglia di dignità. Abbiamo anche portato la questione in consiglio comunale il 10 novembre 2022 ed in quella occasione, di fronte ai tanti residenti presenti in sala consiliare, strappammo almeno la promessa che ogni mese sarebbe stata convocata la commissione competente per trattare questo tema e che ad ogni commissione sarebbero stati presenti rappresentati dei residenti. Ma la maggioranza che guida il Comune di Buti non c’è, non vuole esserci, non sostiene questi cittadini ed evidentemente non vuole proprio ascoltarli perché, dopo dopo una prima commissione che si è regolarmente tenuta a gennaio, ad oggi stiamo ancora aspettando la convocazione della commissione di febbraio, nonostante sia fine marzo e nonostante i nostri ripetuti solleciti. Mentre, ovviamente, la situazione peggiora. Nei giorni scorsi è crollata una staccionata".