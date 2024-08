Case popolari. Cambiare è possibile

Cambiare la casa popolare. Il Comune di San Miniato ha pubblicato il bando per la formazione di una graduatoria di mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il bando è rivolto a chi è già assegnatario di un alloggio e, a causa di problemi oggettivi relativi alle proprie condizioni in relazione alle caratteristiche di tale alloggio, chiede di entrare in una graduatoria per poter ricevere in assegnazione un diverso alloggio dove spostarsi. La graduatoria definitiva sarà pubblicata trascorso il termine per eventuali ricorsi. Per i richiedenti esclusi o coloro che ritengono di chiedere l’assegnazione di un punteggio non già attribuito, è possibile presentare opposizione entro il 12 settembre. Tutte le informazioni in merito potranno essere richieste all’ ufficio politiche abitative del Comune di San Miniato (0571.406840 – email: [email protected]).