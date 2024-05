Casciana Terme Rioni, la festa dà spettacolo

Il rione Centro e il Pietraia hanno festa quest’anno nella classica competizione dei rioni di Casciana Terme in programma intorno al 3 Maggio, giorno in cui nella città termale si celebra la festa del patrono, la Santa Croce. Il Centro contrassegnato dal colore rosso si è imposto nei giochi, ed è così al suo terzo successo consecutivo. La vittoria è stata decisa, come di solito accade, nell’ultima gara, quella dei carretti, gara che ha rotto l’equilibrio che fino a quel momento aveva visto contendersi la testa della classifica i rioni Centro e Casina. Quest’ultima ha chiuso alla fine al terzo posto per aver registrato un peggiore risultato all’arrivo dei carretti ed è stata sopravanzata in classifica dal Pietraia giunto primo al traguardo. Ha chiuso la classifica il rione Gorina.

Questo è quanto avvenuto nella giornata di sabato. La domenica è stata invece il giorno delle sfilate. Ben preparate in ogni dettaglio e realizzate su temi diversi il giudizio della giuria alla fine ha premiato il rione giallo di Pietraia, non nuovo a questa vittoria. Il tema della sfilata vincitrice era "L’allegra famiglia Addams: dove i mostri non sono chi pensi". Al secondo posto nel responso della giuria il rione Centro con il tema: "Viaggio nei sentimenti umani liberamente ispirato alla Divina Commedia", al terzo posto il rione verde Gorina con "Uomo e natura: equilibrio e sfida continua al limite dell’irreparabile". Ha chiuso la classifica il rione blu Casina con il tema "Casina Rebel", una sfilata ambientata nel futuro. La Festa dei Rioni ha registrato il solito successo di pubblico che assiepato sulle tribune ha potuto gustare comodamente, si fa per dire, lo spettacolo e sostenere allo stesso tempo i propri rappresentanti. La cena paesana in piazza Garibaldi ha chiuso la festa insieme alla cerimonia delle premiazioni.

Giuseppe Pino