Casciana Terme "Alla ricerca di Kaidara"

Spettacolo per bambini e famiglie sotto i riflettori del cartellone di ‘Teatro Liquido’ 2023. Domani, 2 aprile, alle 17 al teatro Verdi di Casciana Terme, la compagnia Il mutamento presenta ‘Alla ricerca di Kaidara’, con Amandine Delclos per la regia di Giordano V. Amato. Scenografia e Light Design di Claudio Albano. Costumi e scenografie di Delfina De Pietro. Voce fuori campo di Eliana Cantone. Dopo lo spettacolo verranno offerti dolci della pasticceria artigianale Bertoncini di Casciana Terme per una merenda da spettacolo. Biglietti: 7 euro adulti e 5 euro per i bambini fino a 12 anni. Prenotazioni: 328-0625881 e 3203667354. Lo spettacolo: tre giovani eroi, Hammadi, Hamtudo e Demburo, partono alla ricerca del misterioso Kaidara. Il loro sarà un viaggio ricco di avventure e di strani incontri. L’introvabile Kaidara abita luoghi straordinari e può apparire improvvisamente sotto le spoglie di un umile mendicante, o di un vecchietto deforme, dispensando a ognuno premi e castighi, secondo i propri meriti. Questa messa in scena prende spunto da una delle opere più significative della cultura africana tradizionale. Pubblicato per la prima volta nel 1968 da Amadou Hampaté Bâ e Lilyan Kesteloot, il racconto iniziatico fa parte della letteratura tradizionale Peul del Ferlo senegalese, come dei Peul del Macina. Kaidara, sotto la parvenza di favola per bambini, dispensa insegnamenti profondi e attuali; per essere compresa è necessario tranquillizzare la mente e aprire il proprio cuore all’ascolto, rendendolo simile a quello di un bambino. Solo così potremo comprendere pienamente il significato di questa grande avventura.

Il programma della stagione prosegue sabato 15 aprile alle 21 (teatro comico) con La brigata dei dottori in ‘C’era una volta il 13’. Sabato 22 aprile uno speciale "Balcanikaos". Sabato 29 aprile alle 21 (teatro comico) Guascone Teatro presenta "Incontri possibili (atto III) - Una chiaccherata spettacolo su un tagliere di aneddoti, vino rosso e rivoluzione, con Paolo Hendel e Andrea Kaemmerle. Sabato 6 maggio alle 21 (teatro e musica) Guascone presenta "Il popolo cattivo" di e con Andrea Kaemmerle e con Emiliano Benassai (pianoforte e fisarmonica), Filippo Pedol (contrabbasso), Marco Vanni (sax e clarinetto).