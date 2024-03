Casa Taviani: "Tra grande arte e memoria"

Il pittore Luca Macchi, presidente della’Accademia degli Euteleti, ricorda i maestri cineasti Paolo e Vittorio. Lo fa con un lungo post dedicato a Casa Taviani e al ritratto di famiglia di Dilvo Lotti che è ancora custodito fra quelle mura, al numero 30 di via Maioli. Un ricordo carico di significati, oggi, dopo la scomparsa di Paolo, che San Miniato deve porsi quali scelte fare ancora per valorizzare l’opera dei due registi. "Dopo la scomparsa di Paolo Taviani – scrive Macchi – mi è capitato di passare davanti alla loro casa al numero 30 di via Paolo Maioli a San Miniato. Sul campanello si può leggere “Taviani”. Ho subito pensato che non avremo più visto Paolo e Vittorio camminare, di tanto in tanto, per le vie di San Miniato e salutare i vecchi amici. Adesso il luogo della memoria, così importante per loro, fonte di ogni loro film, risulta vuoto. Ad alleviare un poco questo dispiacere mi sono ricordato che nella casa Taviani di San Miniato c’è un dipinto che li riunisce tutti. È “La famiglia dell’Avvocato Taviani“, opera di Dilvo Lotti, datata 1958". Al primo piano, su una parete accanto a una grande finestra che si affaccia sulla campagna ecco il dipinto con tutti i suoi protagonisti.

"Il ritratto – aggiunge Macchi : anima tutto l’ambiente, tutto acquista significato. Racconta che quelle stanze sono state vissute da quelle persone. Che quelle persone hanno usato gli oggetti che sono presenti nella casa, che attorno a quel tavolo si sono seduti per mangiare. Si, è grazie a questo grande ritratto nella casa di famiglia che sentiamo i Taviani ancora a San Miniato".