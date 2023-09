Casa di riposo verso la salvezza Nuovi fondi dalla Regione "Aumenta la quota sanitaria"

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

La Regione aggiorna la quota sanitaria. Ed è una buona notizia per la casa di riposo di San Miniato. L’intesa con i rappresentanti dei gestori ieri a Firenze dal presidente Eugenio Giani alla presenza dell’assessore alle politiche sociali Serena Spinelli e del direttore della direzione sanità welfare e coesione sociale Federico Gelli. Di questa importante novità ne parliamo con il sindaco Simone Giglioli, con particolare riferimento allo stato del Del Campana Guazzesi che, sotto la guida del commissario, sta uscendo dalle difficoltà finanziarie che ne hanno meso a rischio la sopravvivenza.

Sindaco, c’è una ulteriore possibilità di arrivare a conti economici ancora più in salute?

"Sicuramente sì, era la notizia che aspettavamo. La quota sanitaria, invariata da troppi anni, era un elemento di criticità per le strutture come me nostre che si sono trovate in difficoltà per il Covid ed i conseguenti rincari".

Quali i dettagli del provvedimento?

"Da quello che abbiamo appreso c’è un aumento da subito, retroattivo dal primo di luglio. E ci porterà una iniezione di energia, diciamo, Poi è previsto un ulteriore aumento dal primo gennaio 2024 e un terzo step, con aumento ulteriore, dal primo gennaio 2025. Tutto questo, senza dubbio, concorrerà alla causa che ci siamo prefissi per la casa di riposo, una realtà fondamentale per la città e per il territorio".

Quale il prossimo passo?

"Aspettavamo questa notizia e inseriremo anche questa variazione nel piano di adeguamento che è praticamente pronto. Vediamo se arriverà, e se riusciremo ad inserirlo, nel caso, anche il discorso relativo all’Irap".

Poi cosa accadrà?

"Come avevo già avuto modo di sottolineare, presenteremo il piano definitivo ed entro la fine del mese di settembre ci auguriamo di avere il via libera della Regione Toscana. A quel punto si può ripartire con tutte le sicurezze necessarie per guardare al futuro".

Termina il lavoro del commissario?

"Il commissario è stato prorogato fino alla fine del mese di settembre per portare all’obiettivo questo adempimento. A quel punto avrà esaurito il suo impegno a favore della casa di riposo"

Nominerà il nuovo Cda?

"Com’è naturale che sia. E come ho sottolineato ad ogni occasione pubblica nella quale si è affrontato il tema della vicenda della del Campana Guazzesi, procederemo con il varo di un nuovo consiglio di amministrazione".